سيول تطالب بمعاملة تفضيلية في الرسوم الجمركية الأمريكية على منتجات النحاس

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طلبت كوريا الجنوبية من الولايات المتحدة معاملة تفضيلية فيما يتعلق بالرسوم الجمركية المحتملة على الواردات الأمريكية من النحاس.ووفقا للسجل الفيدرالي الأمريكي الصادر أمس الأحد، قدمت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية موقفها إلى وزارة التجارة الأمريكية في الأول من شهر أبريل الجاري بشأن التحقيقات في واردات النحاس إلى الولايات المتحدة بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة.وأكدت الوزارة في هذا الطلب أن النحاس الكوري الجنوبي لا يشكل أي تهديد للأمن القومي الأمريكي، بل يلعب دورا في تعزيز الاقتصاد الأمريكي واستقرار سلاسل التوريد.وأوضحت الوزارة أن النحاس الكوري الجنوبي لا يمثل سوى 3% من إجمالي واردات النحاس الأمريكية، ويُستخدم بشكل رئيسي في صناعات لا ترتبط ارتباطا مباشرا بالدفاع الوطني، ولذا فإن تأثيره على المصالح الأمنية الأمريكية محدود للغاية.وجادلت الوزارة بأن فرض رسوم جمركية على منتجات النحاس قد يضر بالأمن والمصالح الاقتصادية للولايات المتحدة من خلال زيادة أسعار النحاس في الولايات المتحدة، مما سيقلل في نهاية المطاف من قدرة المصنّعين الأمريكيين على المنافسة ويعطل سلاسل التوريد.