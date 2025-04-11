كوريا تشهد أمطارا وثلوجا ورياحا قوية اليوم الاثنين

Photo : YONHAP News

من المتوقع هطول أمطار وثلوج في معظم أنحاء كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، بالإضافة إلى رياح قوية، ودرجات حرارة منخفضة بشكل غير معتاد.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية أنه من المتوقع هطول أمطار تتراوح معدلاتها بين 5 و20 ملليمترا طوال اليوم الاثنين، بينما يُتوقع تساقط ثلوج يصل سمكها إلى 8 سنتيمترات في المناطق الجبلية بمقاطعة كانغ وان.وسوف تشهد بعض المناطق رياحا قوية مصحوبة برعد وبرق، لتتراوح درجات الحرارة العظمى خلال النهار بين 9 و16 درجة مئوية، مع بلوغها 10 درجات مئوية في سيول، وسوف تظل درجات الحرارة أقل من المتوسط بمقدار 3 إلى 8 درجات لفترة من الوقت.وقد صدرت تحذيرات من رياح قوية في المنطقة الوسطى والمناطق الساحلية وجزيرة جيجو، حيث من المرجح أن تتجاوز سرعة هبات الرياح 20 مترا في الثانية.