10 % زيادة في صادرات تكنولوجيا المعلومات الكورية في مارس

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تجاوزت قيمة الصادرات الكورية من منتجات تكنولوجيا المعلومات مستوى 20 مليار دولار في شهر مارس الماضي، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 10% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.ووفقا لتقرير صادر عن وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية اليوم الاثنين، بلغت قيمة إجمالي صادرات كوريا الجنوبية من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شهر مارس 20.58 مليار دولار، بزيادة نسبتها 9.4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن صادرات أشباه الموصلات شهدت زيادة بنسبة 11.8%، بينما شهدت صادرات شاشات العرض زيادة بنسبة 1.3%، والهواتف المحمولة بنسبة 14.5%، وأجهزة الكمبيوتر 28.1%.وأرجع التقرير السبب في زيادة صادرات أشباه الموصلات إلى زيادة الطلب الدولي على أشباه الموصلات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي.وحسب الدول، نمت الصادرات الكورية إلى الولايات المتحدة بنسبة 19.4% على أساس سنوي، بينما انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 12.2%.