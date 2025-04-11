انطلاق فعاليات عام التبادل الثقافي بين كوريا واليابان والصين

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من المقرر أن تنطلق فعاليات عام التبادل الثقافي بين كوريا الجنوبية واليابان والصين بحفل افتتاح الفعاليات الذي سيقام بعد ظهر اليوم الاثنين في العاصمة اليابانية طوكيو بحضور عدد من مسؤولي الدول الثلاث.وسوف يتم في حفل الافتتاح الكشف عن الشعار الرسمي لعام التبادل الثقافي الذي تم تصميمه بمشاركة شباب الدول الثلاث، وعرض الحفلات التي تمثل ثقافات الدول الثلاث التقليدية.وضمن هذه الحفلات الثقافية، ستقوم فرقة الرقص التابعة للمركز الوطني الكوري للموسيقى التقليدية بتقديم عرض للرقص المقنع ورقص الطبل، بينما ستقدم اليابان عرضا للرقص التقليدي وطريقة شرب الشاي، وتقدم الصين عرضا لعزف الآلات الموسيقية التقليدية وأوبرا بكين.وانطلاقا من حفل افتتاح اليوم، ستقوم الدول الثلاث بتنفيذ مشروعات للتبادل الثقافي في مجالات مختلفة، بما في ذلك الموسيقى والمعارض والرياضة والسياحة، على مدار العام.