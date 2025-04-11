معدلات تأييد تغيير الحكومة تبلغ 51%

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تبين أن معدلات تأييد تغيير الحكومة في كوريا الجنوبية تفوق معدلات تمديد ولاية الحكومة الحالية.ووفقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "كوريا ريسيرش" بناء على طلب من هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" خلال الفترة من الثامن وحتى العاشر من شهر أبريل الجاري على 3 آلاف من المواطنين البالغين، وصلت معدلات تمديد ولاية الحكومة الحالية إلى 36%، بينما بلغت معدلات تأييد تغيير الحكومة 51%.وحول حكم المحكمة الدستورية بعزل الرئيس السابق "يون صوك يول"، أعرب 67% من المشاركين في الاستطلاع عن تأييدهم لذلك الحكم، فيما اعترض عليه 28% منهم.وأكد 61% من المشاركين على ضرورة إجراء تعديل على الدستور.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 38% من المشاركين يفضلون رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" كقائد سياسي مستقبلي، وتلاه وزير التوظيف والعمل السابق "كيم مون سو" بـ13%، ثم حاكم مدينة ديغو "هونغ جون بيو" والرئيس السابق لحزب قوة الشعب الحاكم "هان دونغ هون".وبلغت معدلات تأييد حزب قوة الشعب الحاكم 31%، بينما بلغت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي 36%.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 1.8%.