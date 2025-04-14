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السياسية

القائم بأعمال الرئيس الكوري يقول إن الاستجابة للحرب التجارية هي آخر مهمة يضطلع بها

Write: 2025-04-14 14:23:45

القائم بأعمال الرئيس الكوري يقول إن الاستجابة للحرب التجارية هي آخر مهمة يضطلع بها

Photo : KBS News

أكد "هان دوك سو" القائم بأعمال الرئيس الكوري على أن الاستجابة للحرب التجارية الواردة من الولايات المتحدة هي المهمة الأخيرة الملقاة على عاتقه.
وأدلى "هان" بهذه التصريحات خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء عقد اليوم الاثنين، حيث قال إن الحكومة دخلت الآن في مفاوضات شاملة مع الولايات المتحدة، وأنه يتوجب على الحكومة والقطاع الخاص بذل قصارى الجهود من أجل حماية مصالح البلاد من خلال تعبئة جميع الطاقات المتاحة.
وتعهد "هان" بتنفيذ ما أسماه بـ"المهمة الأخير الموكلة إليه"، بالتعاون مع الوزراء، ومن خلال الاستفادة من الشبكات ذات الصلة.
وأصدر "هان" تعليمات للوزراء بالتركيز على المصلحة الوطنية والشعب، ووضع تدابير استراتيجية للاستجابة للحواجز غير الجمركية التي تعترض عليها الولايات المتحدة.
وقد ألمح "هان" يوم العاشر من أبريل الجاري إلى أن الحكومة الكورية قد تقوم بتخفيف الحواجز غير الجمركية، وقال إن تحرير التجارة سيكون مفيدا ليس فقط للولايات المتحدة، ولكن أيضا للشركات الكورية والمواطنين الكوريين.
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