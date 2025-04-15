ترامب يُعلن عن رسوم جمركية على أشباه الموصلات خلال الأسبوع القادم

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صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامبط بأنه سوف يُعلن عن معدلات الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات المستوردة خلال الأسبوع القادم.ونقل ترامب هذه المعلومات في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية "إير فورس وان"، في أثناء عودته إلى العاصمة واشنطن من منزله في منطقة "ويست بالم بيتش" بولاية فلوريدا.وأوضح الرئيس الأمريكي أن الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات ستُطبق قريبا، وأنه ستكون هناك "مرونة" لبعض الشركات في هذا القطاع.وكان ترامب قد صرح في وقت سابق من يوم الأحد في منشور على موقع "تروث سوشيال" بأنه لا توجد إعفاءات من الرسوم الجمركية على المنتجات الإلكترونية المستوردة ورقائق الذاكرة.