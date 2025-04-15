رصد ثلوج في المناطق الجبلية بمقاطعة كانغ وان وسقوط أمطار في أماكن أخرى

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تم رصد ثلوج في المناطق الجبلية في شرق مقاطعة كانغ وان أمس الاثنين، بينما سقطت أمطار في معظم أنحاء البلاد.وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الكورية تحذيرا من تساقط ثلوج كثيفة على جبال مقاطعة كانغ وان، متوقعة تساقط ثلوج إضافية بارتفاع يتراوح بين ثلاثة سنتيمترات وثمانية سنتيمترات، وتساقط ثلوج بارتفاع يتراوح بين سنتيمتر واحد وخمسة سنتيمترات، في المناطق الداخلية من تلك المقاطعة.وشهدت كوريا سقوط أمطار تتراوح معدلاتها بين خمسة ملليمترات وعشرين ملليمترا في مناطق أخرى. وحذرت السلطات من الرعد والبرق والبَرَد في بعض المناطق، كما تم إصدار تحذيرات من هبوب رياح قوية على طول الساحل الغربي وجزيرة جيجو الواقعة في أقصى الجنوب.وسوف تصل درجات الحرارة الصغرى صباح اليوم الثلاثاء إلى أربع درجات مئوية في سيول، وسبع درجات في بوسان، مع ارتفاع درجات الحرارة خلال النهار إلى 16 درجة في منطقة العاصمة، و17 درجة في مدينة بوسان، الميناء الجنوبي الشرقي لكوريا.