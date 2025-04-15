القائم بأعمال الرئيس الكوري يؤكد على التعاون مع ترامب بشأن التعريفات الجمركية

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صرّح "هان دوك سو" القائم بأعمال الرئيس الكوري، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أصدر على ما يبدو تعليمات لمسؤولين من إدارته لبدء مفاوضات فورية بشأن التعريفات الجمركية مع كوريا الجنوبية واليابان والهند.وأدلى هان بهذه التصريحات خلال ترؤسه اجتماعا لفريق العمل الاقتصادي والأمني، أمس الاثنين في سيول، حيث أوضح أنه سيعمل على إيجاد حلول من خلال التواصل المباشر مع ترامب، إذا لزم الأمر.وقال هان إنه يتوقع عقد مؤتمر فيديو بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشأن التعاون الثنائي في مشروع للغاز الطبيعي المسال في "ألاسكا" خلال الأيام القليلة القادمة، ومن المرجح أن يُنشئ الجانبان نظاما تفاوضيا يغطي جميع القطاعات، ويتوصلان إلى إجراءات مفصلة في أقرب وقت ممكن.وأضاف القائم بأعمال الرئيس أن الجانبيْن سيواصلان مناقشة التعريفات الجمركية وغيرها من المسائل ذات الاهتمام المشترك، مثل تعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال وبناء السفن، وإبرام اتفاقيات تعود بالنفع على الجانبين.كما صرّح هان بأن وزير التجارة والصناعة والطاقة، آن دوك غُن، سيقود وفدا رسميا إلى واشنطن قريبا من أجل بدء المفاوضات.