وزير التجارة الكوري يزور واشنطن للتفاوض على التعريفات الجمركية

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من المقرر أن يزور وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري "آن دوك غُن" العاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع القادم، من أجل التفاوض على التعريفات الجمركية الأمريكية، بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب تعليقا لمدة 90 يوما للتدابير الجمركية المتبادلة.وقالت السلطات التجارية في سيول أمس الاثنين إن المحادثات جارية للترتيب للقاء الوزير "آن" مع الممثل التجاري الأمريكي "جيميسون غرير"، ووزير التجارة "هوارد لوتنيك"، ومسؤولين كبار آخرين في وقت مبكر من الأسبوع القادم.وتعهد القائم بأعمال الرئيس الكوري "هان دوك سو"، الذي ترأس اجتماعا لفريق عمل استراتيجية الأمن الاقتصادي أمس الاثنين، بتشكيل فريق تفاوضي بقيادة وزير الصناعة للدخول في محادثات مع الولايات المتحدة.وخلال زيارتيْه السابقتين إلى واشنطن منذ فبراير، أوضح الوزير "آن" موقف سيول من التعريفات الجمركية الأمريكية، وناقش سبل تعزيز التعاون الصناعي الثنائي، بما في ذلك في مجال بناء السفن.وفي إطار سعيه للحصول على إعفاء أو تخفيف للرسوم الجمركية المتبادلة المتوقعة بنسبة 25% على كوريا الجنوبية، من المرجح أن يستعرض الوزير "آن" أيضا جهود سيول لحل القضايا المتعلقة بالحواجز غير الجمركية.