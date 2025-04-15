كيم دو كوان ينتقد الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي

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أعلن "كيم دو كوان" النائب البرلماني السابق عن الحزب الديمقراطي والمرشح الرئاسي، أنه لن يشارك في الانتخابات التمهيدية للحزب احتجاجا على تغييرٍ أُجري مؤخرا في القواعد.وقال كيم في منشورٍ كتبه على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الاثنين إنه يرفض المشاركة في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، التي تخلّت عن روح الرئيسين الليبراليين السابقين "كيم ديه جونغ" و"روه مو هيون". وأضاف أنه يدعم إجراء انتخابات تمهيدية مفتوحة بالكامل تسمح لأي مواطن كوري يزيد عمره عن 18 عاما، بالمشاركة في تغيير جذري للحزب الديمقراطي.وانتقد كيم لجنة الانتخابات التابعة للحزب الديمقراطي لإلغاء الانتخابات التمهيدية المفتوحة دون تقديم تفسير، أو استشارة المرشحين، واعتبر أن هذه الخطوة تصبّ في صالح مرشحٍ محدد.وأضاف أنه سيأخذ الوقت الكافي لدراسة خطواته السياسية القادمة من أجل الشعب والوطن.وكان الحزب الديمقراطي قد أعلن يوم السبت أنه لن يعقد انتخابات تمهيدية مفتوحة لاختيار مرشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر لها يوم الثالث من يونيو، ولكن بدلا من ذلك سيتم اختيار المرشح بنسبة 50% من نتيجة استطلاع رأي أعضاء الحزب الذين يدفعون الرسوم، والنصف الآخر من استطلاعات الرأي العام.