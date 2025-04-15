ترامب يقول إنه يدرس منح إعفاءات جمركية لقطع غيار السيارات

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صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه يدرس إمكانية منح إعفاءات جمركية لبعض شركات السيارات.وأدلى ترامب بهذا التعليق للصحفيين خلال اجتماع مع رئيس السلفادور "نجيب بوكيلي"، في البيت الأبيض أمس الاثنين، ردا على سؤال حول إمكانية منح إعفاءات جمركية مؤقتة لقطع غيار السيارات.وأضاف الرئيس الأمريكي أن شركات صناعة السيارات تستخدم قطع غيار مصنعة في كندا والمكسيك ودول أخرى، وأنها تحتاج إلى بعض الوقت لإنتاجها في الولايات المتحدة.وقد دخلت رسوم ترامب الجمركية البالغة 25% على السيارات حيز التنفيذ يوم 3 أبريل، ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية على قطع غيار السيارات الرئيسية، مثل المحركات وناقلات الحركة، حيز التنفيذ قبل يوم 3 مايو القادم.وردا على سؤال حول إمكانية منح إعفاءات جمركية لمنتجات آبل والهواتف الذكية، قال ترامب إنه لم يغير رأيه، لكنه "شخص مرن للغاية".