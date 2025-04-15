وزير الخزانة الأمريكي يقول إن المحادثات التجارية مع كوريا ستعقد الأسبوع القادم

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أفادت بعض التقارير بأن وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت"، الذي يقود المفاوضات التجارية لإدارة "دونالد ترامب"، قد صرّح بأن المحادثات التجارية مع كوريا الجنوبية سوف تعقد خلال الأسبوع القادم.وتحدث "بيسنت" عن المفاوضات أمس الاثنين في مقابلة مع قناة "بلومبرغ" التلفزيونية، حيث قال إن الولايات المتحدة أجرت محادثات مع فيتنام الأسبوع الماضي، ومن المقرر إجراء محادثات مع اليابان يوم الأربعاء، ومع كوريا الجنوبية الأسبوع القادم، وأضاف أن المحادثات سوف تسير بسرعة.وردا على سؤال عما إذا كان من المتوقع أن تُنهي أي دولة المفاوضات قبل انتهاء فترة الـ90 يوما الممنوحة للرسوم الجمركية المتبادلة، قال "بيسنت" إن هذا قد ينطبق على العديد من الدول. وأضاف أنه قد لا تكون هناك اتفاقيات تجارية رسمية قائمة، لكن الولايات المتحدة ستتوصل إلى صفقات وتمضي قدما من هناك.وفي غضون ذلك، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس الاثنين عن مصادر قولها إن بيسنت يُعطي أولوية للمفاوضات مع كوريا الجنوبية وبريطانيا وأستراليا والهند واليابان.