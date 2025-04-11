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الاقتصادية

الحكومة الكورية تضخ 33 تريليون وون لدعم صناعة أشباه الموصلات

Write: 2025-04-15 15:41:17Update: 2025-04-15 15:45:08

الحكومة الكورية تضخ 33 تريليون وون لدعم صناعة أشباه الموصلات

Photo : YONHAP News

قررت  حكومة  كوريا  الجنوبية ضخ  مبلغ  33  تريليون  وون  لدعم  قطاع  أشباه  الموصلات.
صرح  بذلك  "تشيه  سانغ  موك"  نائب  رئيس  الوزراء للشؤون  الاقتصادية  ووزير  المالية  والاستراتيجية،  في  اجتماع  للوزراء ذوي  الصلة  بالشؤون الاقتصادية  وتعزيز  القدرة التنافسية  الصناعية،  عقده  صباح  اليوم  في  مجمع  المكاتب  الحكومية في  سيول.
وأشار  نائب  رئيس  الوزراء إلى  أن  الحكومة الأمريكية  قررت  تعليق  فرض  التعريفات الجمركية  المتبادلة  لمدة  90  يوما،  ومن  المتوقع أن  يتم  فرض  التعريفات  الجمركية حسب  البنود  في  مجال  أشباه  الموصلات  والأدوية الطبية،  وبالتالي  فقد  حان  الوقت  لتعزيز  قوة  الشركات  الكورية التي  تواجه  حربا  تجارية  عالمية. وقال  إن  الحكومة سوف  تزيد  من  دعمها  لصناعة أشباه  الموصلات  إلى  33  تريليون وون،  منها  4  تريليونات  وون  حتى  العام  القادم  2026.
وأوضح  أن  الدعم  سيشمل  البنية  التحتية، بما  في  ذلك  الكهرباء  وإمدادات المياه،  بحيث  تتحمل  الحكومة  70%  من  أعباء  الشركات  في  تكاليف  تحويل  كابلات  نقل  الكهرباء  إلى  تحت  الأرض  في  مجمع  أشباه  الموصلات في  مدينتي  "يونغ إين"  و"بيونغ  تيك".
وأضاف  نائب  رئيس  الوزراء أن  الحكومة  ستنشيء صندوقا  خاصا  لمساعدة الشركات  الصغيرة  والمتوسطة التي  تنتج  المواد المتقدمة  وقطع  الغيار والأجهزة  ذات  الصلة، وذلك  من  خلال  تخصيص  70  مليار  وون  من  الميزانية الحكومية  الإضافية  الأخيرة.
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