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العلوم

تعزيز التعاون الكوري الأمريكي في مجال الفضاء

Write: 2025-04-15 15:41:42Update: 2025-04-15 15:45:41

تعزيز التعاون الكوري الأمريكي في مجال الفضاء

Photo : YONHAP News

اتفقت  كوريا  الجنوبية  والولايات المتحدة  على  تعزيز  التعاون  في  مجال  الفضاء بما  في  ذلك  إجراء  بحوث  مشتركة  حول  استكشاف  الفضاء ورصد  الكرة  الأرضية.
جاء  ذلك  في  بيان  مشترك  أصدره  البلدان  بعد  اختتام  الدورة الرابعة  للحوار  المدني الكوري  الأمريكي  حول  الفضاء،  في  العاصمة  الأمريكية واشنطن،  اليوم  الثلاثاء.
وقد  ناقش  الجانبان  في  هذا  الحوار تعزيز  التعاون  في  استكشاف  الفضاء ضمن  المشروعات  الأمريكية الخاصة  برصد  القمر، بما  في  ذلك  مشروع  "أرتيميس"،  وتطوير قدرات  كوريا  في  رحلات  الفضاء المأهولة،  واستكشاف  إمكانية تنظيم  رحلات  فضائية مأهولة  في  مدار  أرضي  منخفض، والتعاون  بشأن  إمكانية إطلاق  "مهمة  نقطة  لاغرانغ"  الرابعة بقيادة  كوريا،  والتعاون في  مهام  الفيزياء الفلكية  بقيادة  وكالة  ناسا  الأمريكية.
كما  تبادل  الجانبان  الآراء حول  قضايا  أخرى  ذات  صلة،  مثل  استمرار التعاون  في  الجيل  القادم  من  أقمار  الأرصاد الجوية  الثابتة  المتعلقة بمراقبة  الأرض،  وقضية  التوافق  بين  نظام  تحديد  المواقع  العالمي الأمريكي  ونظام  تحديد  المواقع  العالمي الكوري.
بالإضافة  إلى  ذلك  قرر  الجانبان  عقد  حوار  فضائي  مدني  كل  عامين،  وبالتالي من  المتوقع  أن  يُعقد  الاجتماع القادم  في  كوريا  الجنوبية  في  عام  2027.
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