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السياسية

الحزب الحاكم يختار 4 للتنافس على الترشح للانتخابات الرئاسية

Write: 2025-04-15 15:42:10Update: 2025-04-15 15:46:09

الحزب الحاكم يختار 4 للتنافس على الترشح للانتخابات الرئاسية

Photo : KBS News

من  المقرر أن  تنتهي  اليوم  عملية  تسجيل  المرشحين  للانتخابات الرئاسية  التمهيدية  في  حزب  "قوة الشعب"  الحاكم،  حيث  يتنافس  4  مرشحين  أقوياء ضمن  المرحلة  الأولى للفوز  بحق  الترشح للانتخابات  الرئاسية  عن  الحزب  الحاكم.
وفي  هذا  الإطار،  أعلن  عمدة  مدينة  ديغو  السابق "هونغ  جون  بيو" رسميا  عن  الترشح، بينما  خاض  وزير  العمل  السابق "كيم  مون  سو" والرئيس  السابق  للحزب  الحاكم  "هان دونغ  هون"  أيضا  المنافسة  من  خلال  العمل  على  جذب  مؤيدين. 
يذكر  أن  عمدة  ديغو  السابق  "هونغ"  كان  قد  ترشح  في  الانتخابات الرئاسية  في  عام  2017. 
وقد  أعرب  مؤخرا  نيته  الترشح،  وقال  إنه  سيسعى  إلى  إنقاذ  الحزب،  وتعهد  بإجراء  تعديل  دستوري  وإصلاح القيود،  وتعزيز  مرونة  العمل،  والاستجابة للأسلحة  النووية  الكورية الشمالية،  والعمل  من  أجل  انضمام كوريا  الجنوبية  إلى  صفوف  الدول  المتقدمة.
ومن  ناحية  أخرى،  قام  وزير  العمل  السابق  "كيم"  بتعيين الروائي  الكبير  "لي مون  يول"  كرئيس  فخري  لفريق  الانتخابات  الخاص  به،  بينما  ركز  رئيس  الحزب  السابق "هان"  على  إجراء  مقابلات  صحفية، وعمل  النائب  "آن تشول  سو"  على  جذب  الأصواب من  خلال  الإعلان عن  تعهدات  خاصة  بمدينتي  "بوسان"  و"اول سان"  ومناطق  مقاطعة جنوب  كيونغ  سانغ،  بينما  شنت  النائبة  "نا كيونغ  وان"  هجوما  مباشرا  على  رئيس  الحزب  السابق  "هان"  الذي  كان  مؤيدا  لعزل  الرئيس، وقالت  إنها  ستهزمه على  الأقل.
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