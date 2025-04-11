الحكومة الكورية توفر دعما ماليا لضحايا حرائق الغابات وأصحاب المشروعات الصغيرة

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قررت حكومة كوريا الجنوبية زيادة حجم الميزانية الإضافية بمقدار تريليوني وون، لتصل إلى 12 تريليون وون.أوضح ذلك نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية والاستراتيجية "تشيه سانغ موك" في اجتماع للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية عقده صباح اليوم في مجمع المكاتب الحكومية في سيول.وقررت الحكومة تركيز الميزانية الإضافية على 3 مجالات، هي: الاستجابة للكوارث، وتعزيز القدرة التنافسية في التجارة والذكاء الاصطناعي، ودعم معيشة المواطنين العاديين.وقال تشيه إن الحكومة ستضخ أكثر من 3 تريليونات وون من أجل حماية حياة وممتلكات المواطنين من الكوارث الكبيرة، وسوف تضاعف نفقات معالجة الكوارث من أجل التعافي السريع من حرائق الغابات من حوالي 500 مليار وون من النفقات القائمة.كما أوضح أن الحكومة خصصت تريليوني وون لشراء الأجهزة المتقدمة والاحتياطات المالية من أجل التعامل السريع للكوارث الطبيعية مثل حرائق الغابات والأعاصير الصيفية.وقررت الحكومة الكورية استثمار أكثر من 4 تريليونات وون في تعزيز التجارة والذكاء الاصطناعي. وقال إن الحكومة ستضخ 25 تريليون وون من الأموال السياسية من أجل تخفيف الصعوبات المالية التي تواجهها شركات التصدير، كما ستضاعف حجم دعم الشركات للتعامل مع التعريفات الجمركية.