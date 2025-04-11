افتتاح مهرجان الربيع للقصور لعام 2025 يوم 26 من أبريل

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تقرر افتتاح مهرجان ثقافة القصور الملكية لفصل الربيع، الذي يمكن من خلاله تجربة ثقافة القصور الملكية في العاصمة سيول، يوم 26 أبريل الجاري.وقالت هيئة التراث الوطني الكوري اليوم إنها ستقيم بالتعاون مع الهيئة الوطنية لتنمية التراث، مهرجان هذا العام في الفترة من 26 أبريل وحتى 4 مايو، في خمسة قصور ملكية، هي: "كيونغ بوك" و"تشانغ دوك" و"دوك سو" و"تشانغ كيونغ" و"كيونغ هي"، بالإضافة إلى مزار "جونغ ميو"، في العاصمة سيول.يذكر أن مهرجان ثقافة القصور الملكية الذي يصادف هذا العام دورته الحادية عشرة، يعتبر أكبر مهرجان خاص للتراث الوطني في كوريا، ويتم فيه استخدام الثقافة الكورية التقليدية في خلفية القصور الملكية، وقد استقطب في نسختيه الربيعية والخريفية في العام الماضي، أكثر من 960 ألف زائر كوري وأجنبي.ومن المتوقع أن يضم المهرجان الربيعي لهذا العام برامج ثقافية مثيرة من خلال تطوير المحتوى المرتبط بالآثار الثقافية غير الملموسة، بما في ذلك الحرف اليدوية التقليدية، والملابس الكورية التقليدية، وتنظيم فعاليات خاصة في يوم 5 مايو باعتباره عيد ميلاد الملك الكبير "سيجونغ"، وتعزيز برامج إشراك الزوار، وزيادة البرامج الخاصة بالأجانب.