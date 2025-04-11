النظام الكوري الشمالي يؤكد الولاء عبر الأجيال لأسرة كيم الحاكمة

Photo : YONHAP News

أشاد النظام الكوري الشمالي بإنجازات مؤسسه "كيم إيل سونغ"، الذي يصادف اليوم ذكرى ميلاده، حيث أكد على الولاء لأسرته عبر الأجيال.وأكد مقال افتتاحي نشرته صحيفة "رودونغ شينمون" الرسمية في كوريا الشمالية اليوم، على أن فكرة "جو تشيه" أو "الاعتماد على الذات" التي أسسها "كيم إيل سونغ"، تتطور باستمرار من خلال الأنشطة الأيديولوجية والنظرية غير العادية للزعيم "العبقري الثوري البارز كيم جونغ أون".وأشاد المقال بخطوط البناء الخمسة الرئيسية لحزب العمل المركزي التي اقترحها كيم في العصر الجديد، وأفكاره بشأن الثورة الثانية لصناعة الدفاع الوطني باعتبارها "برامج علمية عملية من شأنها أن تقود الاشتراكية الكورية الشمالية إلى التنمية والنصر.وخلقت وسائل الإعلام الكورية الشمالية أجواء احتفالية من خلال إقامة العديد من الفعاليات والعروض الثقافية أمس للاحتفال بالذكرى الـ113 على مولد "كيم إيل سونغ"، وذلك في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك المؤتمر الوطني لاتحاد أطفال كوريا الشمالية، والعرض الشامل لمجموعة طلاب بيونغ يانغ التابع لقصر الأطفال للفنون، والاجتماع الاحتفالي لعمال وعضوات رابطة المرأة، والاجتماع الخاص بتقديم فضائل الشباب والطلاب.