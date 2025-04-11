مسؤول تجاري كوري يزور ألاسكا لمراجعة مشروع الغاز الطبيعي المسال

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سيزور مسؤول تجاري كوري كبير ألاسكا قريبا لمراجعة جدوى مشروع الغاز الطبيعي المسال هناك، الذي برز كقضية رئيسية في مفاوضات التجارة الثنائية بين سيول وواشنطن.وصرح تشيه نام هو، النائب الثاني لوزير التجارة والصناعة والطاقة، أمس الثلاثاء خلال منتدى في سيول، بأن مفاوضات على مستوى العمل جارية بين البلدين، وأنه سيزور ألاسكا قريبا لإجراء هذه المحادثات.وأضاف نائب الوزير أنه بما أن السيارات تُعدّ سلعة تصديرية رئيسية لكل من اليابان وكوريا الجنوبية، فقد يُدرج مشروع ألاسكا للغاز الطبيعي المسال في محادثات سيول التجارية ضمن صفقة شاملة مع الولايات المتحدة.وأوضح تشيه أنه إذا تمكنت كوريا الجنوبية من الحصول على فوائد كبيرة في محادثات التعريفات الجمركية على السيارات، فقد تُقدّم تنازلات بشأن مشروع الغاز الطبيعي المسال.لكن نائب الوزير أضاف أن كوريا قد تُعاني من خسائر إذا شاركت في المشروع، لذلك لم تتوصل الحكومة إلى نتيجة بعد، وهي تُراجع الأمر داخليا مع مواصلة المفاوضات على مستوى العمل.