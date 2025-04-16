وزارة النقل الكورية تُجري فحصا على أنظمة أمن الطائرات

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تعتزم وزارة النقل الكورية إجراء فحص لأنظمة أمن الطائرات في أعقاب حادثة يوم الثلاثاء التي فتح فيها أحد الركاب مخرج الطوارئ على متن طائرة في أثناء إقلاعها من مطار جيجو الدولي.وأعلنت الوزارة أمس الثلاثاء أنها ستدرس معايير تخصيص المقاعد القريبة من مخارج الطوارئ، والتحقق من تطبيق الإجراءات بشكل صحيح لمراقبة الركاب عند الاستعداد للإقلاع، وإبلاغهم بحظر العبث بأبواب الخروج.كما تدرس الوزارة تعزيز التدريب لمساعدة وأضافت الطيران، العاملات كموظفات سلامة على متن الطائرة، على رصد أي سلوك غير طبيعي على متن الطائرة.وفي تقرير عن حادثة وقعت في مايو 2023، عندما فتح أحد الركاب مخرج الطوارئ لطائرة تابعة لشركة طيران آسيانا أثناء استعدادها للهبوط، قالت وزارة النقل إن طاقم الطائرة أهمل مراقبة الركاب.