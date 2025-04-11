القائم بأعمال الرئيس يتعهد بالعمل على التفاوض مع واشنطن لتقليل التعريفات الجمركية

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أكد القائم بأعمال الرئيس في كوريا الجنوبية "هان دوك سو" على أن الحكومة تبذل قصارى جهدها في التفاوض مع الولايات المتحدة من أجل تقليل الأعباء الناتجة عن التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة.وأدلى هان بهذه التصريحات أمس الثلاثاء خلال زيارته لمصنع كيا أوتولاند في كوانغ جو، حيث قال أيضا إن العالم بأسره قد صُدم بشدة من الرسوم الجمركية الجديدة، ويدرس سبل الرد عليها.وأشار هان إلى أن الحكومة كشفت يوم الأربعاء الماضي عن إجراءات لدعم الصناعات الرئيسية، بما في ذلك شركات صناعة السيارات، وقال إن الحكومة ستتواصل بشكل وثيق مع هذه الصناعات وستضع تدابير إضافية عند الضرورة. وأكد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص للحد من تأثير الرسوم الجمركية على الصناعات الكورية الجنوبية، إذ يُحوّل الأزمات إلى فرص. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت رسوما جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة في 3 أبريل، ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية على قطع غيار السيارات الرئيسية حيز التنفيذ في موعد أقصاه 3 مايو.