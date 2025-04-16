11 مرشحا للانتخابات التمهيدية الرئاسية لحزب قوة الشعب

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أعلن حزب قوة الشعب الحاكم في كوريا أمس الثلاثاء أن أحد عشر شخصا قد سجلوا أسماءهم كمرشحين للانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب، ومن بينهم وزير العمل السابق كيم مون سو، والنائبان نا كيونغ وون وآن تشيول سو، وعمدة دايغو السابق هونغ جون بيو، والزعيم السابق للحزب هان دونغ هون.ولم يكن القائم بأعمال الرئيس هان دوك سو من بين الأحد عشر مرشحا الذين سجلوا أسماءهم للانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 3 يونيو.وسوف تراجع لجنة الانتخابات في الحزب الطلبات قبل الإعلان اليوم الأربعاء عن قائمة المرشحين الذين سيتنافسون في الجولة الأولى من الانتخابات التمهيدية.وسوف تُجرى استطلاعات رأي يومي الاثنين والثلاثاء القادمين لتحديد المرشحين الأربعة الذين سيتأهلون إلى الجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات التمهيدية.