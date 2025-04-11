البرلمان يعتمد قرارا يطالب بسحب ترشيحات قضاة المحكمة الدستورية

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اعتمد البرلمان الكوري، الذي يهيمن عليه الحزب الديمقراطي المعارض، قرارا يدعو إلى سحب ترشيحي القائم بأعمال الرئيس هان دوك سو لقضاة المحكمة الدستورية.وقاطع حزب قوة الشعب التصويت في الجلسة العامة أمس الثلاثاء احتجاجا على ذلك، وصوّت جميع النواب الحاضرين، وعددهم 168 نائبا، لصالح القرار.وينص القرار على أن هان تصرف بشكل غير دستوري وتجاوز صلاحياته بترشيحه وزير التشريع الحكومي لي وان كيو وهام سانغ هون، وهو قاضٍ كبير في محكمة سيول العليا. كما أعرب البرلمان عن دعمها لطلب التحكيم الذي قدمته البرلمان إلى المحكمة الدستورية للبت في الأمر، فضلا عن تحرك البرلمان للحصول على أمر قضائي بتعليق الترشيحات.وقبل تقديم القرار في الجلسة العامة أمس الثلاثاء، احتج نائب رئيس حزب قوة الشعب باك هيونغ سو بشدة على إجراءات الجلسة العامة التي عقدها رئيس البرلمان او وان شيك.واتهم باك او بالتحيز، وقال إن خلق ضغوط لسحب الترشيحات من شأنه أن ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات.