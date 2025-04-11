سيول لن تناقش تكاليف الدفاع في محادثات التعريفات الجمركية مع واشنطن

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صرّح وزير المالية الكوري تشيه سانغ موك بأن الحكومة لا تدرس مناقشة ترتيبات تقاسم تكاليف الدفاع كجزء من محادثات التعريفات الجمركية مع الولايات المتحدة.وأدلى الوزير تشيه بهذا التصريح يوم الثلاثاء خلال جلسة استجواب برلمانية، حيث قال إن محادثات مدفوعات الدفاع غير خاضعة للمراجعة في الوقت الحالي.ونفى تشيه تقديم الحكومة أي تنازلات للولايات المتحدة، على الرغم من التقارير الإعلامية التي زعمت عكس ذلك بعد اتصال الرئيس بالوكالة هان دوك سو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي.وردا على سؤال حول إمكانية إدراج ترتيبات تقاسم تكاليف الدفاع في "صفقة شاملة" تغطي التعريفات الجمركية وقضايا الأمن، قال تشيه إنه على الرغم من إدراكه للمصلحة العامة لهذه القضية، إلا أنها ليست مدرجة حاليا على جدول أعمال الحكومة.وبعد مكالمته الهاتفية مع هان الأسبوع الماضي، صرّح ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" بأن الولايات المتحدة تتفاوض على صفقات شاملة مع كوريا الجنوبية ودول أخرى تغطي التجارة والتعريفات الجمركية وموضوعات أخرى، مشبها العملية ب"التسوق من مكان واحد".