انخفاض أسعار الواردات في كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي في مارس

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انخفضت أسعار الواردات في كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي في شهر مارس الماضي.ووفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري يوم الأربعاء، وصل مؤشر أسعار الواردات في كوريا إلى 143.04 في مارس، بانخفاض قدره 0.4% مقارنة بالشهر الماضي.ويأتي هذا بعد انخفاض قدره 0.8% في فبراير. وعزا البنك المركزي هذا الانخفاض إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية، حيث انخفض سعر خام دبي، وهو الخام المرجعي لكوريا الجنوبية، بنسبة 7% على أساس شهري في مارس.وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار الصادرات بنسبة 0.3% على أساس شهري ليصل إلى 135 في مارس بسبب انخفاض قيمة الوون الكوري الجنوبي، الذي انخفض بنسبة 0.8% على أساس شهري مقابل الدولار الأمريكي الشهر الماضي.