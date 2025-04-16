مسؤول أمريكي كبير يقوم بجولة في آسيا دون زيارة كوريا الجنوبية

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من المقرر أن يقوم مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية بجولة في آسيا، ولكن دون أن يزور كوريا الجنوبية.وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء أن شون أونيل، المسؤول الكبير في مكتب شؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، سيزور فيتنام وكمبوديا واليابان وهاواي من الأربعاء إلى الجمعة القادم.وأضافت الوزارة أن أونيل سيلتقي بكبار المسؤولين الحكوميين الفيتناميين لتأكيد المصالح المشتركة التي تُشكل أساسا للمشاركة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.وفي كمبوديا، سيشارك أونيل في رئاسة الحوار السابع والثلاثين بين الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا، وسيبحث سبل تعزيز مشاركة بلاده مع التكتل.وفي اليابان، يعتزم أونيل لقاء نظرائه اليابانيين لمناقشة أولويات تعزيز التحالف والمشاركات الاقتصادية بين البلدين.