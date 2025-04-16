كوريا وفيتنام تتفقان على التواصل الوثيق بشأن التعريفات الجمركية المتبادلة الأمريكية

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اتفقت كوريا الجنوبية وفيتنام على مواصلة التواصل الوثيق بشأن التأثير المحتمل للتعريفات الجمركية المتبادلة الأمريكية الأخيرة.ووفقا لوزارة خارجية سيول اليوم الأربعاء، توصل وزير الخارجية تشو تيه يول ونظيره الفيتنامي، فوي تان سون، إلى هذا الاتفاق في هانوي أمس.وقد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا تعريفات جمركية متبادلة بنسبة 25% على كوريا الجنوبية و46% على فيتنام، والتي ستدخل حيز التنفيذ بعد فترة توقف مدتها 90 يوما.كما أكد وزيؤا خارجية البلدين الدبلوماسيين التزامهم بتطوير المشاركة الاستراتيجية الشاملة بينهما، واتفقا على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الأمن والتجارة والاستثمار ومشروعات البنية التحتية الكبرى.وطلب تشو تعاون فيتنام ودعمها لنحو عشرة آلاف شركة كورية جنوبية تعمل في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.وأكد وزير الخارجية الفيتنامي أن بلاده تعمل على معالجة الصعوبات التي تواجه الشركات الكورية الجنوبية وستواصل التعاون الفعّال.