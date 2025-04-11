وزير المالية الكوري يجري محادثات مع وزير الخزانة الأمريكي

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من المقرر أن يلتقي وزير المالية الكوري "تشيه سانغ موك" بوزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" على هامش زيارته للولايات المتحدة الأسبوع القادم لحضور اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين.وقالت وزارة المالية الكورية اليوم الأربعاء إن وزارة الخزانة الأمريكية اقترحت إجراء هذه المحادثات لمناقشة القضايا التجارية العالقة في أثناء زيارة الوزير الكوري "تشيه" للولايات المتحدة.وقال مسؤول في وزارة المالية الكورية إن التنسيق جار بين البلدين بشأن قائمة المشاركين في المحادثات وجدولها الزمني.ومن جانبه، صرح الوزير الأمريكي "بيسنت" الذي يقود مفاوضات إدارة "ترامب" بشأن التعريفات الجمركية أمس الثلاثاء بأن المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستعقد الأسبوع القادم.