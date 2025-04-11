القائم بأعمال الرئيس الكوري يستقبل حاكم ولاية ميريلاند الأمريكية

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استقبل "هان دوك سو" القائم بأعمال الرئيس الكوري اليوم الأربعاء حاكم ولاية ميريلاند الأمريكية "ويس مور" الذي يقوم حاليا بزيارة لكوريا الجنوبية على رأس وفد تجاري.وتم خلال اللقاء مناقشة القضايا المتعلقة بسبل تعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية وولاية ميريلاند الأمريكية في مجال الصناعات المستقبلية، مثل الصناعات الكمومية والحيوية والفضائية.وقال "هان" إنه سيبذل جهودا لتنمية علاقات التحالف بين سيول وواشنطن، وطالب الحاكم "مور" بإيلاء اهتمام لحل القضايا المتعلقة بالتعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة.كما طالبه بإيلاء اهتمام خاص بشأن الحقوق والسلامة للشركات الكورية العاملة في ولاية ميريلاند والكوريين المقيمين فيها.ومن جانبه، قال "مور" إن الشركات الكورية تقود الابتكار في ولاية ميريلاند، متعهدا ببذل قصارى جهده لمواصلة علاقات التعاون بين سيول وواشنطن.