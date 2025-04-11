المحتوى الكوري ثاني أكثر المحتويات مشاهدة عالميا على نتفليكس

Photo : YONHAP News

أفاد تقرير جديد بأن المحتوى الكوري الجنوبي يكتسب إقبالا في جميع أنحاء العالم على منصة نتفليكس، حيث جاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة كمزود عالمي للمحتوى.ووفقا لتقرير صادر عن شركة "أمبير" لأبحاث السوق أمس الثلاثاء، أصبحت البرامج الكورية أكثر المحتويات من حيث عدد ساعات المشاهدة بعد المحتويات الأمريكية على نتفليكس.وأشار التقرير إلى أن المحتوى الكوري شكل ما بين 8% و9% من إجمالي ساعات المشاهدة، محتلا بذلك المرتبة الثانية بعد المحتوى الأمريكي الذي شكل ما بين 56% و59% من إجمالي ساعات المشاهدة. وتلاهما المحتويان البريطاني والياباني.وقالت شركة "أمبير" إن 17% من أفضل 500 برنامج غير أمريكي الأكثر شعبية على نتفليكس كانت من إنتاج كوريا الجنوبية.وأضافت أن قرار نتفليكس باستثمار 2.5 مليار دولار في إنتاج المحتوى الكوري حتى عام 2028 سوف يساعد على مواصلة الحفاظ على شعبية المحتوى الكوري.