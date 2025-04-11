سيول وواشنطن تجريان مناورات جوية مشتركة بمشاركة قاذفات بي- 1بي

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قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أمس الثلاثاء إنها أجرت مع الولايات المتحدة مناورات جوية مشتركة فوق شبه الجزيرة الكورية بمشاركة قاذفات قنابل أمريكية من طراز "بي- 1بي" لتعزيز قدراتهما الدفاعية ضد التهديدات العسكرية الكورية الشمالية.كما شاركت في المناورات طائرات مقاتلة كورية من طرازي "إف-35 إيه" و"إف- 16"، وطائرات مقاتلة أمريكية من طراز "إف- 16".وأكدت الوزارة الكورية أن المناورات تهدف إلى إظهار قدرات البلدين على الرد على التهديدات النووية والصاروخية المتقدمة من بيونغ يانغ.وأضافت أن سيول وواشنطن ستواصلان توسيع نطاق التدريبات المشتركة وتعزيز مستوى التعاون بينهما.وتعتبر قاذفات "بي- 1بي" الاستراتيجية إحدى أيقونات سلاح الجو الأمريكي، وتم تصميمها بطريقة تسمح لها بالطيران لمسافات طويلة دون التزود بالوقود، وبسرعة 1.2 ماخ تقريبا وهو ما يجعل منها الأسرع بين مختلف القاذفات الأمريكية.ويمكن لهذه القاذفات الطيران من قاعدة أمريكية في جزيرة غوام إلى شبه الجزيرة الكورية في غضون ساعتين.وقد حلقت قاذفات "بي- 1بي" فوق شبه الجزيرة الكورية يوم الخامس عشر من شهر يناير الماضي على هامش التدريبات الجوية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، كما حلقت أيضا يوم العشرين من شهر فبراير.