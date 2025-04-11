الشرطة تداهم المكتب الرئاسي بسبب مزاعم عرقلة اعتقال الرئيس السابق يون

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داهمت الشرطة المكتب الرئاسي وجهاز الأمن الرئاسي اليوم الأربعاء ضمن تحقيقاتها في مزاعم بأن الرئيس السابق "يون صوك يول" ونائب رئيس جهاز الأمن الرئاسي "كيم سونغ هون" عرقلا تنفيذ مذكرة اعتقال "يون" في شهر يناير الماضي.وقالت الشرطة إن فريق التحقيقات الخاص بالشرطة بشأن إعلان الرئيس السابق "يون" الأحكام العرفية يوم الثالث من شهر ديسمبر من العام الماضي، قد قام بتفتيش خادم الهاتف الأمني للمكتب الرئاسي، ومكتب جهاز الأمن الرئاسي، ومقر إقامة نائب رئيس جهاز الأمن الرئاسي "كيم"، وكلها في منطقة يونغ سان بوسط سيول.كما يخطط المحققون لمصادرة تسجيلات كاميرات المراقبة في المكتب الرئاسي في إطار تحقيق يستهدف وزير الداخلية السابق "لي سانغ مين"، الذي يواجه اتهامات بإصدار تعليمات للمسؤولين بقطع إمدادات الكهرباء والمياه عن وسائل الإعلام عندما كانت البلاد تحت الأحكام العرفية يوم الثالث من ديسمبر.