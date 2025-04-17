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الاقتصادية

محافظ البنك المركزي الأمريكي يحذر من زيادة التضخم بسبب رسوم ترامب الجمركية

Write: 2025-04-17 09:35:37

محافظ البنك المركزي الأمريكي يحذر من زيادة التضخم بسبب رسوم ترامب الجمركية

Photo : KBS News

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "جيروم باول" إن البنك المركزي سينتظر ويراقب الوضع قبل اتخاذ أي قرارات بشأن أسعار الفائدة، على الرغم من أن رسوم "ترامب" الجمركية من المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم مؤقتا.
وفي حديثه إلى النادي الاقتصادي في "شيكاغو" أمس الأربعاء، قال "باول" إن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع في التضخم، مؤقتا على الأقل.
وقال "باول" إن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة "ترامب" كانت "أعلى بكثير مما كان متوقعا"، وأن الأمر نفسه من المرجح أن يكون صحيحا بالنسبة للتأثيرات الاقتصادية، والتي ستشمل ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو، أي أنها ستكون أعلى بكثير من المتوقع.
وقال إنه في الوقت الحالي، فإن المجلس ينتظر المزيد من الوضوح بشأن تأثير التغييرات في السياسة، ملمحا إلى أنه لا يفكر في خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي.
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