الزعيم الكوري الشمالي يحضر حفل افتتاح مشروع إسكان جديد

Photo : YONHAP News

حضر الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" احتفالا بمناسبة الانتهاء من بناء 10 آلاف وحدة سكنية جديدة في بيونغ يانغ، في عيد ميلاد جده مؤسس النظام الشيوعي في كوريا الشمالية "كيم إيل سونغ".وقال تقرير بثته إذاعة صوت كوريا الشمالية ووسائل إعلام أخرى أمس الأربعاء إن "كيم" حضر الحفل الذي أقيم في منطقة "هوا سونغ" في بيونغ يانغ أول من أمس الثلاثاء بمناسبة الانتهاء من المرحلة الثالثة من مشروع سكني واسع النطاق.وبعد قص الشريط، التقى كيم بالعمال وكبار السن الذين سيعيشون في الوحدات السكنية الجديدة، بالإضافة إلى أفراد الجيش الذين يشاركون في مشروع بناء 50 ألف وحدة سكنية في العاصمة.وكانت بيونغ يانغ قد أعلنت عن خطط لبناء 50 ألف وحدة سكنية في المؤتمر الثامن لحزب العمال في يناير 2021، معلنة أنها ستكمل بناء 10 آلاف وحدة سكنية سنويا على مدى السنوات الخمس القادمة. وقد أكملت المرحلة الأولى من المشروع في عام 2023، والمرحلة الثانية في عام 2024.