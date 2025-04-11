كونسورتيوم بقيادة كوريا يفوز بعطاء مرحلة من مشروع مفاعل نووي بحثي أمريكي

Photo : Korea Atomic Energy Research Institute (KAERI)

فاز كونسورتيوم تقوده كوريا الجنوبية بعقد لتولي مرحلة التصميم الأولية لمشروع مفاعل نووي بحثي أمريكي.وقالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية اليوم الخميس إن الكونسورتيوم المكون من المعهد الكوري لأبحاث الطاقة الذرية، وشركة "هيون ديه" للهندسة، وشركة هندسة الطاقة النووية الأمريكية "إم بي آر"، قد وقّع الصفقة مع جامعة "ميسوري".وبموجب هذه الصفقة، سيتولى الكونسورتيوم مسؤولية المرحلة الأولى من مشروع مركز أبحاث مفاعلات الجيل القادم لجامعة "ميسوري"، الذي يُطلق عليه أيضا اسم مفاعل الجيل القادم لجامعة "ميسوري".وسيستلزم ذلك النظر في ظروف موقع بناء المفاعل الحراري، وقدرته البالغة 20 ميغاواط، وإجراء تقييم بيئي.وقد أشاد وزير العلوم "يو سانغ إيم" بتوقيع هذه الصفقة، قائلا إن كوريا الجنوبية، التي تلقت مساعدة من الولايات المتحدة عندما أدخلت التكنولوجيا النووية لأول مرة، قد تقدمت الآن إلى النقطة التي يمكنها فيها تصدير تصميمات المفاعلات النووية البحثية إلى الولايات المتحدة.