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السياسية

كوريا تقدم 1.8 مليون دولار لصندوق المشاركة من أجل النمو الأخضر

Write: 2025-04-17 15:11:22Update: 2025-04-17 15:25:00

كوريا تقدم 1.8 مليون دولار لصندوق المشاركة من أجل النمو الأخضر

Photo : YONHAP News

حضر  وزير  الخارجية  الكوري الجنوبي  "جو  تيه  يول"  أعمال  القمة  الرابعة للمشاركة  من  أجل  النمو  الأخضر والأهداف  العالمية  لعام  2030،  التي  عقدت  في  العاصمة  الفيتنامية "هانوي".
وقالت  وزارة  الخارجية  الكورية اليوم  إن  الوزير جو  ألقى  كلمة  في  الجلسة العامة  رفيعة  المستوى أمام  القمة  أمس  الأربعاء،  حيث  أكد  على  ضرورة  استعادة زخم  التعامل  مع  المناخ  الدولي استجابة  للأزمات  المناخية المتزايدة،  وأن  يعمل  المجتمع  الدولي على  بذل  جهود  للتحول  الأخضر على  أساس  قيم  الابتكار  والشمول والتضامن.
كما  أعلن  عن  خطة  الحكومة  الكورية لتقديم  مساهمة  جديدة  بحوالي  1.8  مليون  دولار  في  صندوق  المشاركة  من  أجل  النمو  الأخضر  والأهداف العالمية،  معربا  عن  إرادة  كوريا  للمساهمة  التطوعية في  الاستجابة  للتغيرات المناخية.
يشار  إلى  أن  مبادرة المشاركة  من  أجل  النمو  الأخضر والأهداف  العالمية  لعام  2030  انطلقت في  عام  2018  للترويج  للاستجابة للتغيرات  المناخية  وتحقيق أهداف  التنمية  السمتدامة بواسطة  دعم  مشروعات التعاون  بين  الحكومات والقطاع  الخاص،  وتشارك فيها  كوريا  الجنوبية والدانمارك  وهولندا  وفيتنام وإندونسيا  وإثيوبيا  وكينيا وكولومبيا  وجمهورية  جنوب  إفريقيا.
وفي  حفل  اختتام  القمة  الذي  سيقام  اليوم  من  المقرر  أن  تصدر  القمة  الرابعة  بيان  هانوي  الذي  سيتم  فيه  التأكيد  على  أهمية  الترويج للنمو  الأخضر  والاستثمار الأخضر.
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