انطلاق المناورات الجوية الكورية الأمريكية فريدوم فلاغ

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تجري القوات الجوية الكورية الجنوبية والأمريكية المناورات الجوية الكبيرة المشتركة "فريدوم فلاغ" خلال فترة أسبوعين، بدءا من اليوم السابع عشر من أبريل وحتى الثاني من مايو.الجدير بالذكر أن قوات البلدين تجري هذا النوع من المناورات مرتين سنويا منذ العام الماضي من خلال جمع المناورات الشاملة للقوات المشتركة ومناورات "فيجيلانت ديفينس"، التي كانت تجريها في النصف الأول والثاني من كل عام على التوالي.وتشارك في هذه المناورات حوالي 90 طائرة عسكرية كورية وأمريكية، وحوالي ألف و100 جندي وعنصر مساعد.وتخطط قوات البلدية لتنفيذ العمليات الجوية الرئيسية بما في ذلك الحظر الجوي وتوفير الدفاع والاكتشاف والإنقاذ القتالي والدعم الجوي القريب، والتدريب على إجراءات تنفيذ العمليات الحربية، ومراجعة القدرات على متابعة العمليات العسكرية.وعلى وجه الخصوص، سيشارك في هذه المناورات الجيل الخامس من طائرات الشبح، بما في ذلك طائرات إف 36 ايه، وإف 35 بي، لأول مرة.ومن المقرر أن يتم التدريب على تهديدات متنوعة مثل شن هجمات إلكترونية من أجل تحسين مهارات القتال الواقعية للطيارين والتهرب من اكتشاف الرادارات.