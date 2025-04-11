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الاقتصادية

مطار إنتشون يسجل رقما قياسيا من حيث عدد المسافرين الدوليين في الربع الأول

Write: 2025-04-17 15:22:44Update: 2025-04-17 15:24:35

مطار إنتشون يسجل رقما قياسيا من حيث عدد المسافرين الدوليين في الربع الأول

Photo : YONHAP News

تجاوز  عدد  مستخدمي  مطار  إنتشون  الدولي مستوى  18  مليون  مسافر  في  الربع  الأول  من  هذا  العام  ليسجل  رقما  قياسيا غير  مسبوق  على  الإطلاق.
وقالت  إدارة  مؤسسة  مطار  إنتشون  في  تقرير  بعنوان "الأداء  في  الربع  الأول  من  عام  2025" أصدرته  أمس،  إن  عدد  ركاب  الطائرات  للرحلات الدولية  بلغ  18  مليونا  و600  ألف  مسافر  خلال  الربع  الأول  من  هذا  العام  ليزيد  بنسبة  7.8%  مقارنة مع  نفس  الربع  من  العام  الماضي.
وتعد  هذه  زيادة  بنسبة  3.9%  بالمقارنة مع  نفس  الربع  من  عام  2019  قبل  انتشار  جائحة  كورونا.  وبلغ  عدد  الرحلات الدولية  105  آلاف  و817  رحلة  بزيادة  نسبتها 5.7%  مقارنة  مع  نفس  الربع  من  العام  الماضي.
وحول  زيادة  عدد  المسافرين حسب  المناطق،  تصدرت  الصين  القائمة بنسبة  24.1%  وتلتها منطقة  شمال  شرق  آسيا  بـ16.1%، والأمريكتان  بـ10.8%،  واليابان بـ10.4%.
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