مطار إنتشون يسجل رقما قياسيا من حيث عدد المسافرين الدوليين في الربع الأول

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تجاوز عدد مستخدمي مطار إنتشون الدولي مستوى 18 مليون مسافر في الربع الأول من هذا العام ليسجل رقما قياسيا غير مسبوق على الإطلاق.وقالت إدارة مؤسسة مطار إنتشون في تقرير بعنوان "الأداء في الربع الأول من عام 2025" أصدرته أمس، إن عدد ركاب الطائرات للرحلات الدولية بلغ 18 مليونا و600 ألف مسافر خلال الربع الأول من هذا العام ليزيد بنسبة 7.8% مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي.وتعد هذه زيادة بنسبة 3.9% بالمقارنة مع نفس الربع من عام 2019 قبل انتشار جائحة كورونا. وبلغ عدد الرحلات الدولية 105 آلاف و817 رحلة بزيادة نسبتها 5.7% مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي.وحول زيادة عدد المسافرين حسب المناطق، تصدرت الصين القائمة بنسبة 24.1% وتلتها منطقة شمال شرق آسيا بـ16.1%، والأمريكتان بـ10.8%، واليابان بـ10.4%.