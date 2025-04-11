مؤشر المساواة بين الجنسين في كوريا ينخفض لأول مرة

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انخفض مؤشر المساواة بين الجنسين في كوريا الجنوبية لأول مرة في عام 2023 عند بداية حكومة الرئيس السابق "يون صوك يول".وبلغ مؤشر المساواة الوطني بين الجنسين لعام 2023 الذي كشفت عنه وزارة المرأة والأسرة الكورية اليوم 65.4 نقطة، بانخفاض 0.8 نقطة بالمقارنة مع عام 2022 الذي كان قد بلغ فيه 66.2 نقطة.الجدير بالذكر أن مؤشر المساواة الوطني بين الجنسين عبارة عن مؤشر لتقييم مستوى المساواة بين الجنسين في كوريا وفقا للقانون الأساسي للمساواة بين الجنسين، وكان يتم الإعلان عنه سنويا منذ عام 2010 من أجل رسم وتقييم اتجاه السياسات ذات الصلة.وبدأ المؤشر بـ66.1 نقطة في 2010 وهو أول عام للتقييم، وظل يسجل ارتفاعات سنوية، ليبلغ 75.4 نقطة عام 2021.وبعد ذلك تم تعديل المؤشر على نطاق واسع في عام 2022 حيث بلغ بعد إعادة إنتاجه من خلال تطبيق معايير جديدة، 65.7 نقطة، ثم 66.2 نقطة في العام التالي، ليتابع اتجاه الارتفاع.ويمكن القول إن هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها المؤشر منذ إنشائه في عام 2010.