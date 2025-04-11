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مؤشر المساواة بين الجنسين في كوريا ينخفض لأول مرة

Write: 2025-04-17 15:23:22Update: 2025-04-17 15:25:54

مؤشر المساواة بين الجنسين في كوريا ينخفض لأول مرة

Photo : YONHAP News

انخفض  مؤشر  المساواة  بين  الجنسين  في  كوريا  الجنوبية لأول  مرة  في  عام  2023  عند  بداية  حكومة  الرئيس السابق  "يون  صوك  يول".
وبلغ  مؤشر  المساواة  الوطني بين  الجنسين  لعام  2023  الذي  كشفت  عنه  وزارة  المرأة والأسرة  الكورية  اليوم  65.4  نقطة،  بانخفاض  0.8  نقطة  بالمقارنة مع  عام  2022  الذي  كان  قد  بلغ  فيه  66.2  نقطة.
الجدير  بالذكر أن  مؤشر  المساواة الوطني  بين  الجنسين عبارة  عن  مؤشر  لتقييم  مستوى  المساواة  بين  الجنسين  في  كوريا  وفقا  للقانون  الأساسي للمساواة  بين  الجنسين، وكان  يتم  الإعلان عنه  سنويا  منذ  عام  2010  من  أجل  رسم  وتقييم اتجاه  السياسات  ذات  الصلة.
وبدأ  المؤشر بـ66.1  نقطة  في  2010  وهو  أول  عام  للتقييم،  وظل  يسجل  ارتفاعات سنوية،  ليبلغ  75.4  نقطة  عام  2021.
وبعد  ذلك  تم  تعديل  المؤشر  على  نطاق  واسع  في  عام  2022  حيث  بلغ  بعد  إعادة  إنتاجه من  خلال  تطبيق  معايير  جديدة، 65.7  نقطة،  ثم  66.2  نقطة  في  العام  التالي،  ليتابع اتجاه  الارتفاع.
ويمكن  القول  إن  هذه  هي  المرة  الأولى  التي  ينخفض  فيها  المؤشر  منذ  إنشائه  في  عام  2010.
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