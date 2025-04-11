الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الاقتصادية

البنك المركزي الكوري يتوقع نموا سلبيا في الربع الأول

Write: 2025-04-17 15:24:22Update: 2025-04-17 16:20:08

البنك المركزي الكوري يتوقع نموا سلبيا في الربع الأول

Photo : YONHAP News

توقع  البنك  المركزي  في  كوريا  الجنوبية أن  يحقق  الاقتصاد الكوري  نموا  سلبيا  في  الربع  الأول  من  هذا  العام، لكنه  قرر تجميد سعر  الفائدة  الأساسي عند  2.75%  بسبب  حالة  عدم  اليقين  داخليا وخارجيا.
وأوضح  البنك  المركزي  أن  هذا  الإجراء يأتي  على  خلفية  التقلبات  الكبيرة في  سعر  الصرف  وضرورة  مراقبة اتجاه  زيادة  القروض الأسرية. 
كما  توقع  البنك  المركزي الكوري  أن  يسجل  الاقتصاد  نموا  سلبيا  على  الأقل  بدرجة  طفيفة  خلال  الربع  الأول  من  هذا  العام.
وكان  البنك  المركزي  قد  توقع  في  البداية  نموا  بنسبة  0.2%  في  الربع  الأول،  لكنه  قال  إن  تحقيق  ذلك  سيكون  صعبا  أيضا. 
وسوف  يتم  الإعلان  عن  معدل  النمو  الدقيق  للربع  الأول  يوم  الرابع  والعشرين من  شهر  أبريل  الجاري. 
وبالإضافة  إلى  ذلك،  توقع  البنك  المركزي أن  ينخفض  ​​معدل النمو  الاقتصادي  السنوي هذا  العام  إلى  أقل  من  التوقعات  الأولية البالغة  1.5%،  وأن  يقل  التراجع في  الطلب  المحلي إلى  حد  ما  في  المستقبل، لكن  الصادرات  ستشهد  تباطؤا  في  النمو  بسبب  عدم  اليقين في  ظروف  التجارة.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;