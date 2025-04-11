البنك المركزي الكوري يتوقع نموا سلبيا في الربع الأول

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توقع البنك المركزي في كوريا الجنوبية أن يحقق الاقتصاد الكوري نموا سلبيا في الربع الأول من هذا العام، لكنه قرر تجميد سعر الفائدة الأساسي عند 2.75% بسبب حالة عدم اليقين داخليا وخارجيا.وأوضح البنك المركزي أن هذا الإجراء يأتي على خلفية التقلبات الكبيرة في سعر الصرف وضرورة مراقبة اتجاه زيادة القروض الأسرية.كما توقع البنك المركزي الكوري أن يسجل الاقتصاد نموا سلبيا على الأقل بدرجة طفيفة خلال الربع الأول من هذا العام.وكان البنك المركزي قد توقع في البداية نموا بنسبة 0.2% في الربع الأول، لكنه قال إن تحقيق ذلك سيكون صعبا أيضا.وسوف يتم الإعلان عن معدل النمو الدقيق للربع الأول يوم الرابع والعشرين من شهر أبريل الجاري.وبالإضافة إلى ذلك، توقع البنك المركزي أن ينخفض ​​معدل النمو الاقتصادي السنوي هذا العام إلى أقل من التوقعات الأولية البالغة 1.5%، وأن يقل التراجع في الطلب المحلي إلى حد ما في المستقبل، لكن الصادرات ستشهد تباطؤا في النمو بسبب عدم اليقين في ظروف التجارة.