انخفاض الصادرات الكورية إلى الولايات المتحدة بنسبة 15.7% في مارس

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انخفضت صادرات كوريا الجنوبية من الصلب إلى الولايات المتحدة بأكثر من 10% في شهر مارس، مع دخول الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة "دونالد ترامب" على واردات الصلب بنسبة 25% حيز التنفيذ يوم 12 مارس.وأوضح تقرير صادر عن رابطة التجارة الدولية الكورية اليوم الجمعة أن قيمة صادرات كوريا الجنوبية من الصلب إلى الولايات المتحدة قد بلغت مليارا وأربعة ملايين دولار في مارس، بانخفاض نسبته 15.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.كما تراجع حجم صادرات كوريا من الصلب أيضا بنسبة 15.5%، ليصل إلى 710 آلاف طن خلال الفترة المذكورة.وكانت إدارة "ترامب" قد فرضت رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألومنيوم بدءا من يوم 12 مارس.وقد أبطلت هذه الخطوة عمليا اتفاق الحصص الجمركية الذي وقعته الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في عام 2018، والذي لا يتم بموجبه فرض رسوم جمركية على الصلب من كوريا الجنوبية بحد أقصى يبلغ حوالي 2.6 مليون طن.