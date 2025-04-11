سيول تنوي توظيف بناء السفن والغاز في محادثات الرسوم الجمركية مع واشنطن

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قال وزير الخارجية الكوري "جو تيه يول" إن الحكومة تسعى إلى توظيف مجالات بناء السفن والغاز الطبيعي المسال كـ"ورقتيْ مساومة" في محادثات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.وأدلى "جو" بهذه التصريحات للصحفيين أمس الخميس في اليوم الأخير من زيارته لفيتنام التي استمرت 3 أيام، حيث أشار إلى أن المشروعات التي ذكرها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بنفسه هي بناء السفن والغاز الطبيعي المسال.وأضاف أن سيول لديها نفوذها الخاص في المحادثات مع واشنطن، لأن هذه القطاعات تتطلب دولا مثل كوريا الجنوبية أو اليابان.وأضاف أن كوريا الجنوبية وفيتنام تسعيان إلى حل القضايا مع الولايات المتحدة بطريقة ودية من خلال استخدام ما أسماه بسياسة "الجزرة".وقال "جو" إن كوريا الجنوبية وفيتنام اتفقتا على التواصل عن كثب في عملية الرد على الرسوم الجمركية الأمريكية من خلال تبادل المعلومات حول نتائج محادثاتهما مع الجانب الأمريكي.وبعد مكالمة هاتفية مع القائم بأعمال الرئيس "هان دوك سو" الأسبوع الماضي، قال "ترامب" على منصة "تروث سوشال" إنه ناقش مع "هان" مسألة الفائض التجاري لكوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية وبناء السفن وشراء الغاز الطبيعي المسال الأمريكي ومشروع مشترك يتعلق بخط أنابيب "ألاسكا".