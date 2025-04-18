الحكومة الكورية تعيد حصص القبول في كليات الطب لعام 2026 إلى مستواها السابق

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أعادت الحكومة الكورية حصص الالتحاق بكليات الطب في البلاد لعام 2026 إلى المستوى السابق لحل الأزمة المستمرة منذ 14 شهرا مع الأطباء المتدربين وطلاب الطب.وقررت الحكومة تخفيض حصة القبول في كليات الطب لعام 2026 إلى ثلاثة آلاف و58 طالبا، ليعود عدد المقاعد إلى ما كان عليه قبل عامين.وأعلن وزير التعليم "لي جو هو" عن هذا القرار أمس الخميس بعد مواجهة طويلة مع المجتمع الطبي.وأكد الوزير أن الحكومة ما زالت تعتقد أن الإصلاح الطبي ضروري، لكنه أوضح أن زيادة الحصص لن تحقق الغرض المنشود في ظل مقاطعة الطلاب للفصول الدراسية.ورحبت الجمعية الطبية الكورية، التي تمثل الأطباء، بهذه الخطوة.ومن ناحية أخرى، انتقد التحالف الكوري لمنظمات المرضى الحكومة لفشلها في تنفيذ إصلاحاتها الطبية والرضوخ لضغوط الأطباء.وأصدرت وزارة الصحة أيضا بيانا قالت فيه إنه من المؤسف أن الحكومة لم تستطع الثبات على موقفها واضطرت لتغيير مبادئها.