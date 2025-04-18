تغريم ابنة الرئيس السابق مون جبه إين للقيادة في حالة سُكْر

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أصدرت المحكمة حكما على ابنة الرئيس السابق "مون جيه إين" بدفع غرامة قدرها 15 مليون وون، أي ما يعادل 10 آلاف و560 دولارا أمريكيا، لقيادتها سيارة في حالة سُكْر والتأجير غير القانوني للمنازل.وأصدرت محكمة سيول المركزية الحكم على "مون دا هيه" أمس الخميس، مشيرة إلى ارتفاع مستوى الكحول في دمها أثناء قيادتها للسيارة، بالإضافة إلى طول مدة عملها في مجال تأجير المنازل بصورة غير قانونية والأرباح الكبيرة التي جنتها من ذلك.وفي وقت سابق، طلبت النيابة من المحكمة الحكم على "مون" بالسجن لمدة عام واحد.وأدينت "مون" بالقيادة في حالة سكر والاصطدام بسيارة أجرة في حيّ "إي تيه وان" في سيول في أكتوبر من العام الماضي.ومن ناحية أخرى، تُتهم "مون" بتأجير منزلين في حي "يونغ دونغ بو" في سيول ومنزل ثالث في جزيرة "جيجو" دون تسجيل رسمي.وتخطط النيابة العامة بعد مراجعة الحكم لاتخاذ قرارها بشأن ما إذا كانت ستستأنف ضد ذلك الحكم.