مجموعات المرضى تستنكر قرار الحكومة بتخفيض حصة القبول في كليات الطب

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نددت مجموعات عمالية ومدنية ومجموعات المرضى بقرار الحكومة تخفيض حصة القبول في كليات الطب للعام الدراسي 2026 إلى 3 آلاف و55 طالبا، وطالبوا بالتراجع عن هذا القرار.وقال التحالف الكوري لمنظمات المرضى في بيان أصدره أمس الخميس إن تأكيد المجتمع الطبي على أن الحكومة لا يمكن أن تنتصر على الأطباء قد ثبتت صحته.وقال التحالف إنه أصيب بالإحباط من قرار الحكومة، مشيرا إلى أنه كان يثق في تعهد الحكومة بإحياء الخدمات الطبية الأساسية والإقليمية من خلال توسيع حصص القبول ومتابعة الإصلاحات الطبية.وحثت مجموعة تمثل المصابين بأمراض خطيرة، وزارة التعليم على إلغاء قرارها، الذي وصفته بأنه "عملية احتيال وطنية".وأعرب اتحاد العاملين في المجال الصحي والطبي في كوريا عن قلقه من أن قرار الحكومة سيؤدي إلى إبطاء زخم الإصلاحات الطبية، بينما شدد تحالف المواطنين من أجل العدالة الاقتصادية على ضرورة أن تسعى الحكومة بكل الوسائل إلى إصلاحات الرعاية الصحية، حتى في مواجهة معارضة مجموعات الأطباء.