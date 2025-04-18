استمرار بيع المستثمرين الأجانب للأسهم الكورية

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باع المستثمرون الأجانب ما قيمته أكثر من 1.6 تريليون وون، أي حوالي 1.13 مليار دولار، من الأسهم في البورصة الكورية خلال شهر مارس الماضي، مواصلين بذلك سلسلة البيع للشهر الثامن على التوالي.ووفقا لبيانات صادرة عن هية الرقابة المالية اليوم الجمعة، باع المستثمرون الأجانب ما قيمته 1.64 تريليون وون من الأسهم المحلية الشهر الماضي.وباع المستثمرون الأجانب صافي 1.12 تريليون وون من أسهم مؤشر "كوسبي" الرئيسي، و513 مليار وون من أسهم مؤشر "كوسداك" الثانوي.وبعد عمليات البيع، كان المستثمرون الأجانب يمتلكون ما قيمته 703.9 تريليون وون من الأسهم المحلية في نهاية مارس، وهو ما يمثل 27.3% من إجمالي القيمة السوقية.وكان المستثمرون من سنغافوره هم أكثر البائعين، حيث قاموا ببيع ما قيمته 2.6 تريليون وون من الأسهم، وتلاهم المستثمرون من النرويغ بقيمة 6 تريليونات وون.ومن ناحية أخرى، اشترى المستثمرون الأجانب ما قيمته 5.87 تريليون وون من السندات المحلية في الشهر الماضي.