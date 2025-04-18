إيكاو ترفض طلب كوريا الشمالية للتحقيق في تسلل طائرات درون من كوريا الجنوبية

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رفضت منظمة الطيران المدني الدولية، إيكاو، طلب كوريا الشمالية للتحقيق في ادعائها بأن طائرات مسيرة كورية جنوبية اخترقت المجال الجوي لبيونغ يانغ في العام الماضي.وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة إن ادعاء كوريا الشمالية لم يُقبل في اجتماع مجلس منظمة الطيران المدني الدولية في الأول من أبريل، حيث قرر المجلس عدم اتخاذ أي إجراء.وفي أكتوبر من العام الماضي، اتهمت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية بإرسال طائرات درون لنثر منشورات معادية للنظام الحاكم في كوريا الشمالية فوق عاصمتها. وفي أوائل هذا العام، طلبت من الوكالة الأممية إجراء تحقيق يستهدف حكومة كوريا الجنوبية.وبموجب لوائح منظمة الطيران المدني الدولية، يجب على مجلس المنظمة مناقشة جميع القضايا التي تطرحها أي دولة عضو.وقد تم رفض القضية في اجتماع مغلق ضم 36 عضوا من أعضاء المجلس، بما في ذلك كوريا الجنوبية والصين.