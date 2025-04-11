مجلس الوزراء يوافق على مشروع الميزانية التكميلية بقيمة 12.2 تريليون وون

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قالت الحكومة الكورية إنها عقدت اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الجمعة وافقت فيه على مشروع الميزانية التكميلية بمقدار 12.2 تريليون وون.وتتمحور الميزانية التكميلية حول 3 مجالات رئيسية، هي: الاستجابة للكوارث، والتعامل مع القضايا التجارية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم معيشة الشعب.وعلى وجه التحديد، تم تخصيص 3.2 تريليون وون للاستجابة للكوارث، منها إعادة بناء ما دمرته حرائق الغابات، والوقاية من وقوع الكوارث، وتحسين البنىة التحتية الاجتماعية القديمة.وتم تخصيص 4.4 تريليون وون في الاستجابة لأزمة الحروب التجارية، ودعم شركات أشباه الموصلات، وصناعة الذكاء الاصطناعي.كما تم تخصيص 4.3 تريليون وون لدعم أصحاب الأعمال الصغيرة.الجدير بالذكر أن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي طالب بضرورة تخصيص ميزانية التكميلية بمقدار 15 تريليون وونوتخطط الحكومة لرفع مشروع الميزانية التكميلية إلى البرلمان في غضون الأسبوع القادم، للمصادقة عليها في أواخر أبريل أو أوائل مايو.