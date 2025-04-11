الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الاقتصادية

مجلس الوزراء يوافق على مشروع الميزانية التكميلية بقيمة 12.2 تريليون وون

Write: 2025-04-18 15:12:14Update: 2025-04-18 15:38:20

مجلس الوزراء يوافق على مشروع الميزانية التكميلية بقيمة 12.2 تريليون وون

Photo : YONHAP News

قالت الحكومة الكورية إنها عقدت اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الجمعة وافقت فيه على مشروع الميزانية التكميلية بمقدار  12.2 تريليون وون.
وتتمحور الميزانية التكميلية حول 3 مجالات رئيسية، هي: الاستجابة للكوارث، والتعامل مع القضايا التجارية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم معيشة الشعب.
وعلى وجه التحديد، تم تخصيص 3.2 تريليون وون للاستجابة للكوارث، منها إعادة بناء ما دمرته حرائق الغابات، والوقاية من وقوع الكوارث، وتحسين البنىة التحتية الاجتماعية القديمة.
وتم تخصيص 4.4 تريليون وون في الاستجابة لأزمة الحروب التجارية، ودعم شركات أشباه الموصلات، وصناعة الذكاء الاصطناعي.
كما تم تخصيص 4.3 تريليون وون لدعم أصحاب الأعمال الصغيرة.
الجدير بالذكر أن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي طالب بضرورة تخصيص  ميزانية التكميلية بمقدار 15 تريليون وون
وتخطط الحكومة لرفع مشروع الميزانية التكميلية إلى البرلمان في غضون الأسبوع القادم، للمصادقة عليها في أواخر أبريل أو أوائل مايو.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;