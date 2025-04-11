ترامب يأمر بتقييم الممارسات غير العادلة بشأن تجارة المأكولات البحرية

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أمر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بوضع تدابير تهدف للاستجابة للممارسات غير العادلة لدى الدول الأخرى، والحواجز غير الجمركية، بشأن تجارة المأكولات البحرية.جاء ذلك في الأمر التنفيذي الذي وقعه "ترامب" أمس الخميس، حيث أصدر تعليمات لكل من وزارة التجارة، ومكتب التمثيل التجاري، وفريق العمل الحكومي المشترك المعني بتجارة المأكولات البحرية، لوضع استراتيجية شاملة لتجارة المأكولات البحرية في غضون 60 يوما.وفي الأمر التنفيذي الذي يحمل عنوان "استعادة القدرة التنافسية للمأكولات البحرية الأمريكية"، أصدر "ترامب" تعليمات لمكتب التمثيل التجاري الأمريكي لمراجعة الممارسات التجارية للدول الرئيسية المنتجة للمأكولات البحرية، بما في ذلك صيد الأسماك غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم واستخدام العمل القسري ي سلاسل توريد المأكولات البحرية.ويبدو أن مراجعة ممارسات العمل القسري في سلاسل توريد المأكولات البحرية تستهدف كوريا الشمالية والصين.وكانت مؤسسة العدالة البيئية، وهي مجموعة تتخذ من لندن مقرا لها، قد أصدرت في شهر فبراير الماضي تقريرا أفاد بأن العمال الكوريين الشماليين على متن سفن صيد الأسماك الصينية العاملة في جنوب غرب المحيط الهندي يجبرون على العمل القسري.